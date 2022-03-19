Bakırköy'de AVM'de kadın cinayeti

19 Mart 2022 Cumartesi, 10:44

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, İ.B. isimli erkek, otoparkta tartıştığı sevgilisi Y.S.'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.



