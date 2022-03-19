Bakırköy'de AVM'de kadın cinayeti
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi... Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkında, İ.B.(21) adlı erkek, tartıştığı sevgilisi Y.S.(21)'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, İ.B. isimli erkek, otoparkta tartıştığı sevgilisi Y.S.'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.
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