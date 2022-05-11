Balıkçılar tarafından 66 saat sonra kurtarılan Türk kaptan yurda döndü
İngiltere merkezli bir şirkette gemi kaptanı olarak görev yaptığı gemiden denize düştükten 66 saat sonra balıkçılar tarafından bir tahtanın üzerinde sağ olarak bulunan Erhan Seçkal yurda döndü.
Bali açıklarında balıkçılar tarafından kurtarılan Türk kaptan Erhan Seçkal, tedavisinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 04.30'da İstanbul'a geldi.
Şirket yetkilisi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Erhan Seçkal, pasaport kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yaptı. Geçici seyahat belgesiyle yurda dönen Seçkan, İstanbul Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanından ayrıldı.
Havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Erhan Seçkal, “Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle devlet yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederim. Dışişleri Bakanımız, Cakarta Büyükelçiliğimizin çalışanları bana bu konuda çok yardımcı oldu. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum" dedi.
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