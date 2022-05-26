Balıkesir’de ayağı kırık karaca tedavi edildi
Balıkesir’de ayağı kırık olarak bulunan karaca yavrusu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’ne getirildi. Röntgen çekimleri yapılarak tedavi edilen karaca, bir ay gözetim altında tutulduktan sonra Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderilecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde görevli veteriner hekimler, evcil hayvanların yanı sıra doğal ortamda yaralanan hayvanların tedavi ve bakımlarını da gerçekleştiriyor. Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan yavru karaca, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Ayakta durmakta zorlanan karacanın sol arka ayağına röntgen çeken Veteriner Hekim Serhat Meşe, ayağının kırık olduğunu tespit etti. Veteriner Meşe, karacayı sağlığına kavuşturmak için ameliyata aldı. Ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından karaca yeniden ayağa kalktı.
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