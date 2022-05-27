Bankanın para transfer merkezinden 100 bin Euro'luk soygun girişimi

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Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para torbasını çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalandı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 09:17

Olay, 26 Mayıs Perşembe günü saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir bankanın transfer merkezinde para sevkiyatı yapıldığı sırada hırsızlık girişiminde bulundu.

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