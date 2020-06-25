Barış Atay ve Muharrem Erkek'ten Çorlu Tren Katliamı Davası'na ilişkin açıklama

25 Haziran 2020 Perşembe, 11:46

Faciada yaşamını yitiren 14 yaşındaki Bihter Bilgin'in annesi Zeliha Bilgin "O faciaya, o katliam göz göre göre oldu! Bize bunun hesabını verecekler. Burası adaletli bir ülkeyse bu adaletin beni bulması gerekiyor." açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından mahkeme salonuna geçildi.

BARIŞ ATAY VE MUHARREM ERKEK'TEN DAVAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA - VİDEO







Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, davaya ilişkin "Sanık müdafi avukatın sorularından anlaşıldığı üzere devletin bunu bir doğal afet ya da çevredeki yapılanmayla ilgili bir hataymış gibi gösterme eğilimi var. Fakat bu işin peşini hiç kimse bırakmayacak." ifadelerini kulllandı.

CHP'Lİ ERKEK: SARAY İKTİDARI SORUMLULARI KORUDU, KOLLADI

Yaşamını kaybedenlerin aillerine destek olmak amacıyla bulunduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise "Bu kadar ağır bir ihmal gerçekleşiyorsa bunun siyasi sorumluları nerede? Bu davada yargılanan 4 sanık, 2 kontrol görevlisi, 2 makinist mi tek başına sorumlular? Niçin yol bekçileri yoktu? Niçin böylesine bir yağıştan sonra kontroller yapılmadı? Eğer kontroller yapılsaydı, eğer yol bekçileri olsaydı, eğer Devlet Demir Yolları sorumluluğunu yerine getirseydi böyle bir kaza olmayacaktı. İşte adalet arıyor aileler, gerçek sorumluların da yargılanmalarını talep ediyor. Asıl üzücü olan saray iktidarı gerçek sorumluları siyaseten vicdanen sorumluluğu olanları daha da yüksek makamlara taşıdı, korudu kolladı. Adaletten onları kaçırdı. Biz bu davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.