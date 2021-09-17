Basın toplantısına alınmayan FOX TV muhabirinin o anları kamerada

17 Eylül 2021 Cuma, 09:09

Fox TV'nin yayınladığı görüntülerde, 27 Nisan 2021'de AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yapacağı açıklamadan önce Fox TV muhabiri Barış Kaya'nın güvenlik aracılığıyla dışarıya çıkarılmaya çalışıldığı görülüyor....

O dönemde ise gündemde olan konu, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi Bakanlığı'na fahiş fiyatla sattığı dezenfektanlardı...

Fox TV'nin haberinde AKP Sözcüsü'nün bu konuyla ilgili soru sorulmamasını istemediği için bu girişimde bulunduğu belirtildi...