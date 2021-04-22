Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu

22 Nisan 2021 Perşembe, 16:14

Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor.

Koro bu kez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir klip hazırladı. Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu’ndan 11 çocuk, Türk bayraklarıyla “Hayat Bayram Olsa” şarkısını seslendirdi.

Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen klip çekimine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Şarkı boyunca çocuklara eşlik eden Başkan Ataç, geleceğin teminatı çocuklarla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Ataç, klip çekiminin ardından çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Öte yandan çocuklar tarafından hazırlanan klibe, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından ulaşılabiliyor



