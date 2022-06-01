Başkent'te silahlı kavga
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Belediye Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya karışan bir tarafın otomobille olay yerinden uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.
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