Başkent'te silahlı kavga

01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:40

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Belediye Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya karışan bir tarafın otomobille olay yerinden uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.

