Başkent'te silahlı kavga

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı.

İHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:40

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Belediye Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya karışan bir tarafın otomobille olay yerinden uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.

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