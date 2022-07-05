Bayram iznine giden uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti

05 Temmuz 2022 Salı, 11:18

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun 55’inci kilometresinde gece saatlerinde; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile içerisinde 2 uzman çavuşun olduğu otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Samet Kula ile Uzman Çavuş Mehmet Akif C. yaralandı.

KURTARILAMADI

Samet Kula ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Akif C. ise Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Kula ile hastanede tedavisi devam eden Uzman Çavuş Mehmet Akif C.’nin Siirt’te görev yaptıkları ve bayram tatili için memleketleri Sakarya’ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.