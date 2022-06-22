Bayrampaşa'da araçlara dadanan hırsız kamerada

22 Haziran 2022 Çarşamba, 13:30

Bayrampaşa'da Yenidoğan ve Vatan Mahalleleri'nde farklı tarihlerde meydana gelen 6 ayrı araçtan hırsızlık yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

18 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi üzerinde eşkale benzerlik gösteren şüpheli bir şahıs durduruldu. Yapılan kontrollerde durdurulan A.G. isimli şahsın hırsızlık suçlarını gerçekleştiren şüpheli olduğu anlaşılarak tespit edildi. A.G isimli şahıs gözaltına alındı. A.G'nin çaldığı eşyaları Bayrampaşa'daki bir işyerine sattığı belirlendi.

20 Haziran'da Topkapı Mahallesi'ndeki bir işyerinde yapılan baskında hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 2 adet konsol çerçevesi, 2 adet multimedya ekranı, 3 adet oto teybi ele geçirildi. İşyeri sorumlusu H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden, “Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme” suçundan hakkında işlem yapılan H.B., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 6 ayrı “Otodan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen A.G. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

