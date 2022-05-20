Bayrampaşa'da bıçakla köpeğe saldırdı, sahibi şikayetçi olmadı

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:08

Olay dün saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa'ya bağlı Yıldırım Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi iş yerinin önünde bağlı olan 'Ares' isimli köpek havladı diye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Köpek kaçarken, saldırgan kişi defalarca bıçak salladı.

Olaydan köpek yara almadan kurtuldu. Köpeğin sahibi Semih Ümmet saldırgandan şikayetçi olmadığını belirtti.



