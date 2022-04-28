Bayrampaşa’da bir binanın çatı katı yangında küle döndü
İstanbul Bayrampaşa’da bir binanın tadilatı süren çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları ise dron ile görüntülendi.
Yangın, Bayrampaşa'da Ortamahalle Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada 13.00 sıralarında meydana geldi.
İddialara göre, binanın çatı katında tadilat çalışması yapılıyordu. İşçiler mola verdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.
Binayı tahliye eden apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Çatıda tadilat yapıldığını söyleyen Derya Çabuk, “Artık izmarit mi attılar, bilmiyoruz. Alev aldı. Kendimizi dışarı zor attık. Başka bir komşumuz binayı yeni almıştı. Çatı katını tamir ettiriyordu. Oradan yangın başladı. Şu anda eve giremiyoruz. İçeride mahsur kalan yok. Tadilat yapılan yerin alt katları doluydu. Dumanı gördükten sonra onlar da kendilerini tahliye etti. Maddi zararı bilemiyoruz” dedi.
Öte yandan yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
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