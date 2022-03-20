Bebek sahilinde kar bulutları time lapse tekniği ile görüntülendi

20 Mart 2022 Pazar, 10:45

İstanbul Boğazı Bebek sahilinde denizin üstünde kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzlukların yanı sıra kar yağışı sırasında ve sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu. Beşiktaş Bebek sahilinde Zafer Hayta tarafından time lapse (hızlandırılmış) çekim tekniğiyle kaydedilen görüntüde kar bulutlarının etkileyici geçişi görülüyor.

Yurttaşlar ise kar bulutlarını görünce sahilden uzaklaşıyor.