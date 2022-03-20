İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı: Nisan ayında da yağacak
Mart ayı ortasından itibaren soğuk hava ve kar yağışının etkisi altına giren İstanbul için son hava durumu tahminleri geldi. Bugün ve yarın karla karışık yağmurun devam etmesi beklenirken mega kentte Nisan'da da kar yağışının görülebileceği belirtildi.
İstanbul'da Nisan ayında da kar yağışı sürprizi bekleniyor. Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yurttaşlar bu son kar diye düşünürken Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi.
NİSAN'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli, "Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.
Öte yandan Sürmeli bugün ve yarın için için kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ancak yağmurla birlikte olacağını için kar örtüsünün olmayacağını söyledi.
METEOROLOJİDEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
20 MART İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -7°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
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