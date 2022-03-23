Benzin ve motorine zam geldi
Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.
Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.
Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 lirayı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.
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