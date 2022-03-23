Benzin ve motorine zam geldi

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:30

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 lirayı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.

