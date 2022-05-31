Benzinde zam furyası devam ediyor: 'Fiyatlar 50 TL'ye doğru gidecek'

31 Mayıs 2022 Salı, 17:27

Benzin ve mazot fiyatlarının pek çok ürünün fiyatını etkilediğini belirten ekonomist Selçuk Geçer, benzin ve motorin fiyatlarının Türkiye'de ciddi bir enflasyonist etkiye sahip olduğunu söyledi.

50 LİRAYA DOĞRU GİDECEK

TELE1 Televizyonu'ndaki 'Gün Ortası' programında açıklamalarda bulunan Geçer, Rusya - Ukrayna savaşının başlaması ile dünyada petrol fiyatlarının arttığını belirterek, "Türkiye'de savaştan önce benzin ve mazot fiyatlarına enflasyona bağlı olduğu söylenen bir zam yapılmıştı. Sonrasında da benzin ve mazot fiyatlarındaki artış devam etti. Yeni zamlar almaya devam ediyoruz. Petrol fiyatları 90 dolardan 138 dolara giderken bir zam furyası oldu. Ordan 103 dolara düştü. Bu dönemde minimum indirimler yapıldı ama yine de genel itibarıyla zamlar yapıldı. Şimdi petrol fiyatları 103 dolardan 124 dolara gidiyor ve çift katmerli bir zam furyası daha yaşıyoruz. Nereye kadar gidecek bu? 30 liraları geçecek 50 liralara doğru gidecek" dedi.