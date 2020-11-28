Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından kasım ayı araştırmasını paylaştı. Ankette yer alan "Türkiye'nin bir ekonomik kriz içinde olduğunu düşüyor musunuz?" sorusuna AKP seçmeninin yüzde 24'ü "evet, ekonomik kriz var" derken MHP'de bu oran yüzde 57,2 olarak kaydedildi. Araştırmada "Berat Albayrak'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise yurttaşların yüzde 90,2'si "Başarısız bir bakandı, istifasına sevindim" diye görüş bildirdi.
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz kasım ayına ilişkin araştırmayı youtube hesabından paylaştığı video ile açıkladı.
Araştırmada "Türkiye'nin bir ekonomik kriz içinde olduğunu düşüyor musunuz?" sorusuna "AKP seçmeninin yüzde 24,9'u evet, ekonomik kriz var, yüzde 36,8'i az sayıda olsa da var, yüzde 38,3'ü hayır, hiç yok" yanıtını verdi. MHP seçmeninin ise soruya "yüzde 57,2'si evet, ekonomik kriz var, yüzde 13,1'i az sayı da var, yüzde 29,7'si hayır, hiç yok" diye görüş beyan etti.
"1 yıl içerisinde ekonomide nasıl bir değişim bekliyorsunuz?" sorusuna ise "daha iyi olacak" diyenlerin seçmenlerin partilere olan dağılımı şöyle:
AKP: 30,9
CHP: 1
MHP: 21,2
HDP: 1,6
İYİ Parti: 1,5
Diğer: 15,6
Oy kullanmayanlar: 12,1
"Mevcut hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise "evet inanıyorum" diyenlerin partilere olan dağımı ise şu şekilde:
AKP: 36, 5
CHP: 0
MHP:25,4
HDP: 0,5
İYİ Parti:0,6
Diğer: 13, 3
Oy kullanmayanlar: 6,3
HALK, BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASINA NE DEDİ?
"Berat Albayrak'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" anketinde ise "Başarılı bir bakandı istifasına üzüldüm" diyenlerin oranı 9,8 iken "Başarısız bir bakandı, istifasına sevindim" diyenlerin oranı ise 90,2 olarak kaydedildi.
"Berat Albayrak'ın istifasını hangi kaynaklardan öğrendiniz?" sorusuna ise yanıtlar şu şekilde oldu:
Sosyal medya, internet, youtube vs diyenlerin oranı: 72,1
Televizyon, Radyo, Gazete diyenlerin oranı: 12,1
Eş, dost, tanıtık vs. diyenlerin oranı ise: 15,8
ERKEN SEÇİM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 39.1
Yurttaşlar "erken seçim yapılmasını destekler misiniz? sorusuna ise yüzde "evet, erken seçim olmalı" derken "Hayır, erken seçim olmamamlı" diyenlerin oranı ise 48,5 olarak kaydedildi. Erken seçim için "kararsızım" diyenlerin oranı ise 12,4 oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- “18 yıl önce araba yoktu” sözü istifa getirdi
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Kanal İstanbul” yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- Fidan ve Kocaman terfi değil tasfiye edildiler
Video Haberler
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
- Muhabirin Katar sorusuna engelleme
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
- Depreme canlı yayında böyle yakalandılar
- Polise ‘Gasbedildim’ dedi… Gerçek ortaya çıktı