Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket

28 Kasım 2020 Cumartesi, 11:21

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz kasım ayına ilişkin araştırmayı youtube hesabından paylaştığı video ile açıkladı.



Araştırmada "Türkiye'nin bir ekonomik kriz içinde olduğunu düşüyor musunuz?" sorusuna "AKP seçmeninin yüzde 24,9'u evet, ekonomik kriz var, yüzde 36,8'i az sayıda olsa da var, yüzde 38,3'ü hayır, hiç yok" yanıtını verdi. MHP seçmeninin ise soruya "yüzde 57,2'si evet, ekonomik kriz var, yüzde 13,1'i az sayı da var, yüzde 29,7'si hayır, hiç yok" diye görüş beyan etti.

"1 yıl içerisinde ekonomide nasıl bir değişim bekliyorsunuz?" sorusuna ise "daha iyi olacak" diyenlerin seçmenlerin partilere olan dağılımı şöyle:

AKP: 30,9

CHP: 1

MHP: 21,2

HDP: 1,6

İYİ Parti: 1,5

Diğer: 15,6

Oy kullanmayanlar: 12,1





"Mevcut hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise "evet inanıyorum" diyenlerin partilere olan dağımı ise şu şekilde:

AKP: 36, 5

CHP: 0

MHP:25,4

HDP: 0,5

İYİ Parti:0,6

Diğer: 13, 3

Oy kullanmayanlar: 6,3

HALK, BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASINA NE DEDİ?

"Berat Albayrak'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" anketinde ise "Başarılı bir bakandı istifasına üzüldüm" diyenlerin oranı 9,8 iken "Başarısız bir bakandı, istifasına sevindim" diyenlerin oranı ise 90,2 olarak kaydedildi.

"Berat Albayrak'ın istifasını hangi kaynaklardan öğrendiniz?" sorusuna ise yanıtlar şu şekilde oldu:

Sosyal medya, internet, youtube vs diyenlerin oranı: 72,1

Televizyon, Radyo, Gazete diyenlerin oranı: 12,1

Eş, dost, tanıtık vs. diyenlerin oranı ise: 15,8

ERKEN SEÇİM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 39.1

Yurttaşlar "erken seçim yapılmasını destekler misiniz? sorusuna ise yüzde "evet, erken seçim olmalı" derken "Hayır, erken seçim olmamamlı" diyenlerin oranı ise 48,5 olarak kaydedildi. Erken seçim için "kararsızım" diyenlerin oranı ise 12,4 oldu.