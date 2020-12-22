Berat Albayrak'ın nerede olduğu merak edilirken sosyal medyada dikkat çeken video

22 Aralık 2020 Salı, 10:53

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesinin ardından nerede olduğu merak ediliyor. Albayrak, istifa açıklamasının ardından kamuoyu karşısına hiç çıkmadı.

VİDEO HAZIRLANDI: BUGÜN OLMAZSA…

Albayrak ortalarda gözükmezken, sosyal medyada bir video dolaşıma girdi. Albayrak’ın konuşmalarının ve fotoğraflarının yer aldığı videoda arkadan yükselen şarkı dikkat çekti.

Berat Albayrak’la ilgili hazırlanan videodaki şarkıda “Elvan elvan çiçek açar sabahlar, bugün olmazsa yarın bir gün mutlaka” ifadeleri yer aldı.