Berat Albayrak'ın nerede olduğu merak edilirken sosyal medyada dikkat çeken video
İstifa ettiği 8 Kasım tarihinden beri ortadan kaybolan Berat Albayrak'ın ekibi yeniden harekete geçti. Berat Albayrak'ın sosyal medyada dolaşıma giren videosu dikkat çekti.
Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesinin ardından nerede olduğu merak ediliyor. Albayrak, istifa açıklamasının ardından kamuoyu karşısına hiç çıkmadı.
VİDEO HAZIRLANDI: BUGÜN OLMAZSA…
Albayrak ortalarda gözükmezken, sosyal medyada bir video dolaşıma girdi. Albayrak’ın konuşmalarının ve fotoğraflarının yer aldığı videoda arkadan yükselen şarkı dikkat çekti.
Berat Albayrak’la ilgili hazırlanan videodaki şarkıda “Elvan elvan çiçek açar sabahlar, bugün olmazsa yarın bir gün mutlaka” ifadeleri yer aldı.
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