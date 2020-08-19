BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
Manisa'da Biyogaz Enerji Santraline hayır diyen köylüler, jandarma tarafından darp edildi. CHP'li vekil şiddet müdahalesine, "Hayır diyen köylü kadınlara yapılan jandarma şiddetini kınıyorum. Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.
Manisa Salihli’nin Çapaklı Mahallesin'de yurttaşlar, enerji santrallerine karşı mücadelelerine devam ediyor. Direnen köylülere kolluk güçleri sert bir şekilde müdahale etti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül sosyal medya hesabı üzerinden köylülere yapılan müdahaleye tepki gösterdi.
"YAZIKLAR OLSUN"
Bülbül, " Kaz Dağlarında Siyanüre, Aydın’da JES’lere karşı mücadele devam ediyor.Salihli/Çapaklı’da toprağına, suyuna ve yaşamına sahip çıkan biyogaz enerji santraline hayır diyen köylü kadınlara yapılan jandarma şiddetini kınıyorum. Yazıklar olsun" dedi
NE OLMUŞTU?
Manisa’nın Salihli ilçesinde yurttaşlar enerji santrallerine karşı mücadelelerine devam ediyor. Ege Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Çapaklı Mahallesine Biyogaz Enerji Santrali (3,120 MWe, 3,21 MWm, 3,56 MWth) ve Gübre Üretim Tesisi, yaklaşık 34.4 bin metrekare yüzölçümlü alan üzerine yapılması planlanıyor.Köylüler ve yaşam savunucuları kurulmak istenen enerji santraline karşı iptal davası açtı. Şirketin ise iptal davasının kararını beklemeden santral için yol yapım çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Video Haberler
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi