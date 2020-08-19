BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:43

Manisa Salihli’nin Çapaklı Mahallesin'de yurttaşlar, enerji santrallerine karşı mücadelelerine devam ediyor. Direnen köylülere kolluk güçleri sert bir şekilde müdahale etti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül sosyal medya hesabı üzerinden köylülere yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Bülbül, " Kaz Dağlarında Siyanüre, Aydın’da JES’lere karşı mücadele devam ediyor.Salihli/Çapaklı’da toprağına, suyuna ve yaşamına sahip çıkan biyogaz enerji santraline hayır diyen köylü kadınlara yapılan jandarma şiddetini kınıyorum. Yazıklar olsun" dedi

NE OLMUŞTU?

Manisa’nın Salihli ilçesinde yurttaşlar enerji santrallerine karşı mücadelelerine devam ediyor. Ege Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Çapaklı Mahallesine Biyogaz Enerji Santrali (3,120 MWe, 3,21 MWm, 3,56 MWth) ve Gübre Üretim Tesisi, yaklaşık 34.4 bin metrekare yüzölçümlü alan üzerine yapılması planlanıyor.Köylüler ve yaşam savunucuları kurulmak istenen enerji santraline karşı iptal davası açtı. Şirketin ise iptal davasının kararını beklemeden santral için yol yapım çalışmalarına başladığı öğrenildi.