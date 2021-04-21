Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Beşiktaş’ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte, çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Kazada araçtaki yolculardan biri hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
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