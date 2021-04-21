Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 09:03

Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte, çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı. Kazada araçtaki yolculardan biri hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.