Adana'da at yarışlarında bir kaza daha: 4 jokey düştü, 3'ü hastanelik

20 Nisan 2021 Salı, 19:48

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda saat 18.00'de yapılan 'Maiden' yarışında son 600 metreye yaklaşılırken 4 jokey attan düşerek yaralandı. Jokeylerden biri hipodromda tedavi edildi, 3 jokey ise hastaneye kaldırıldı. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından yapılan açıklamada tüm jokeylerin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Doğukan Konuk'un bacağında kırık şüphesi olduğu belirtildi. Diğer taraftan, aynı hipodromda pazar günü koşulan yarışta, 'Luminary' isimli attan düşerek ağır yaralanan jokey Samet Erkuş'un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Yeşiloba Hipodromu'nda günün 5'inci koşusu olan ve saat 18.00'de start alan 1300 metrelik 'Maiden' mücadelesinde, son 600 metreye girilirken bir jokey attan düştü. Kalabalık grup içerisindeki diğer atlar da çarpışınca 3 jokey daha atlarının üzerinden yere çakıldı. Atlardan düşen jokeylerin yardımına sağlık ekipleri koştu. 'Anthony' isimli safkanın jokeyi Ali Kaçmaz, 'Kont Monte Cristo' isimli safkanın jokeyi Uğur Temur ve 'Baronial' isimli safkanla yarışa katılan apranti Doğukan Konuk, ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan 'Speedy Life' adlı safkanın jokeyi Ayhan Kurşun ise jokey odasına götürüldü.