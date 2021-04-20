Adana'da at yarışlarında bir kaza daha: 4 jokey düştü, 3'ü hastanelik
Apranti Doğukan Konuk'un bacağında kırık şüphesiyle, diğer jokeyler Uğur Temur ve Ali Kaçmaz'ın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda saat 18.00'de yapılan 'Maiden' yarışında son 600 metreye yaklaşılırken 4 jokey attan düşerek yaralandı. Jokeylerden biri hipodromda tedavi edildi, 3 jokey ise hastaneye kaldırıldı. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından yapılan açıklamada tüm jokeylerin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Doğukan Konuk'un bacağında kırık şüphesi olduğu belirtildi. Diğer taraftan, aynı hipodromda pazar günü koşulan yarışta, 'Luminary' isimli attan düşerek ağır yaralanan jokey Samet Erkuş'un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Yeşiloba Hipodromu'nda günün 5'inci koşusu olan ve saat 18.00'de start alan 1300 metrelik 'Maiden' mücadelesinde, son 600 metreye girilirken bir jokey attan düştü. Kalabalık grup içerisindeki diğer atlar da çarpışınca 3 jokey daha atlarının üzerinden yere çakıldı. Atlardan düşen jokeylerin yardımına sağlık ekipleri koştu. 'Anthony' isimli safkanın jokeyi Ali Kaçmaz, 'Kont Monte Cristo' isimli safkanın jokeyi Uğur Temur ve 'Baronial' isimli safkanla yarışa katılan apranti Doğukan Konuk, ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan 'Speedy Life' adlı safkanın jokeyi Ayhan Kurşun ise jokey odasına götürüldü.
Video Haberler
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- Dava öncesi yasak!
- Kafa karıştıran terörist listesi
- İşte ekrana geri dönme şartları
- 32 dev şirkete soruşturma
- Meteoroloji'den 4 il için 'dolu' uyarısı!
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu