Beşiktaş’ta kavgayı ayırmaya çalışan kurye, silahla vuruldu

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Beşiktaş Ortaköy'de iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kurye ile birlikte toplam 2 kişi yaralandı.Kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 kişi, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 09:43

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi Bulgurcu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan bir kişi, çevreye rast gele ateş etmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kurye Ramazan Kocabaş ile kavgaya karışan Reşit Gürez silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı.

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