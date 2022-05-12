Beşiktaş'ta zincirleme kaza: Kazaya neden olan sürücü kaçtı
Beşiktaş'ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya yol açan sürücü ise kayıplara karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
İstanbul Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kazada cadde savaş alanına dönerken, aşırı hızlı olduğu için kazaya yol açtığı iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Yıldız Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobil, Yıldız Kavşağı Levent istikametinde aynı yönde seyreden 34 TDH 07 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi ve lüks otomobil, aynı istikamette seyir halindeki 5 aracın daha kaza yapmasına neden oldu.
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