Beyaz TV'nin 'Sera Kadıgil' haberi alay konusu oldu: Sera Kadıgil'in eşi de bıyıklıymış!

13 Mart 2021 Cumartesi, 17:36

Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’de bir ilginç yayına daha imza atıldı.

Daha önce birçok kez alay konusu olan Beyaz TV, bu kez de Sera Kadıgil’in Meclis’te yaptığı ironiyi anlamadı ve skandal bir habere imza attı.

Kadıgil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TBMM’de AKP’li bir vekile sataşmasından dolayı “Bugün Meclis’te bir bıyıklıyla tartışmak istemiyorum” şeklinde göndermede bulunmuştu.

BÜYÜK BİR GAZETECİLİK BAŞARISI…

Osman Gökçek’in kanalı da büyük bir habercilik başarısına imza atarak Kadıgil’in eşi Tolga Sütlü’nün de bıyıklı olduğuna dikkat çekti.

CHP’li Kadıgil, durumu şu tweetle tiye aldı:

“Ay ben şok!

NE OLMUŞTU?

8 Mart'ta CHP'li Sera Kadıgil, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’e yönelttiği soruya AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun yanıt vermesi üzerine "Böyle bir günde herhangi bir bıyıklıyla muhatap olmak istemiyorum" yanıtını verdi.