Beykoz'da öğretmenevinde yangın paniği
Beykoz'da bulunan öğretmenevinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.
Beykoz’da bulunan Sabancı Öğretmenevi’nde saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Öğretmenevinde bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında içeride bulunan bir kişi, “Sabah daha erkendi zaten. Dışarıdan sesler geldi. Sonra da 'boşaltın' diye bağırdılar. Boşalttık hemen. Yangının bacadan çıktığını biliyoruz sadece” dedi.
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