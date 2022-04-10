Beylikdüzü'nde dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü

Abone Ol google-news

Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 11:03

Beylikdüzü'nde bir yolcu, taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.



Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak yola devam etti.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler