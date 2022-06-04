Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı

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Beylikdüzü'nde silahlı ve maskeli banka soygunu yapan biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka soygunu yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 15:22

Beylikdüzü, Açelya Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde 27 Mayıs'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, banka şubesine ellerinde silahlarla giren şüpheliler önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Şüpheliler bankaya para yatırmaya gelen bir müşterinin 180 bin doları ile veznede bulunan paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtılar.

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