Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 15:22

Beylikdüzü, Açelya Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde 27 Mayıs'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, banka şubesine ellerinde silahlarla giren şüpheliler önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Şüpheliler bankaya para yatırmaya gelen bir müşterinin 180 bin doları ile veznede bulunan paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtılar.



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