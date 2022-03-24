Beynindeki damar yumağı 9 saatlik operasyonla Türkiye'de çıkarıldı

24 Mart 2022 Perşembe, 09:50

İki yıl önce sokakta yürürken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Jumaah'a beyin damar yumağı hastalığı teşhisi konuldu. Ülkesinde iki kez ameliyat olmasına rağmen damar yumağı çıkarılamayan ve sadece beyindeki kan pıhtısı boşaltılabilen gencin, sol ayağında aksamalar meydana geldiği, yürümekte zorlandığı ve sık sık baygınlık geçirdiği bildirildi. Hastadaki damar yumağı tam hareket merkezinde olduğu için ameliyat sonrası felç kalma riskinin yüksek olması nedeniyle kendi ülkesinde doktorlar cerrahi işlem yapmayı kabul etmedi.

Jumaah'ın bir süre sonra hayati tehlikesi de söz konusu olunca, ailesi ameliyat olması için Türkiye'ye gelme kararı aldı. Irak'ın Bağdat kentinden İstanbul'a gelen hasta, iki ayrı ekibin müdahale ettiği operasyonlar sonucunda tekrar hayata döndü.

17 yaşındaki Iraklı hastaya önce Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Geyik ve ekibi tarafından girişimsel işlem uygulanarak damar yumağı kanlanması azaltıldı; daha sonra ise Beyin Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve ekibi tarafından tam 9 saat süren bir ameliyatla 6 santimetrelik damar yumağı başarıyla beyinden çıkartıldı. Hasta felç kalmadan, hatta eski aksamaları da yüzde 20 oranında düzelmiş şekilde yürüyerek hastaneden taburcu oldu. Doktorlar, multidisipliner olarak yaptıkları işlemin, hastanede bugüne kadar yapılan en zorlu ve riskli beyin operasyonlarından biri olduğunun altını çizdi.



