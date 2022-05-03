Beyoğlu Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
Bayramın birinci günü, Beyoğlu Taksim'de Demirören AVM'nin arkasındaki Küçük Bayram Sokak'ta çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yabancı uyrukluların ağırlıkta olduğu videoda, çok sayıda kişinin tezahürat yaptığı ve ıslık çaldığı görüldü.
Sosyal medya, İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde çekilen görüntüleri konuşuyor. Beyoğlu Taksim'deki Demirören AVM'nin arka sokağında yer alan Küçük Bayram Sokak'ta çekilen video tartışma yarattı.
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