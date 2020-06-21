Beyoğlu'nda kaldırımda mezar

21 Haziran 2020 Pazar, 12:33

Kaptanpaşa Mahallesi'nde, ilk bakışta sıradan görünen bir sokak... Fakat sokak görenleri hayrete düşüren bir özellik barındırıyor. Sokak; kaldırım üzerindeki mezarıyla diğer sokaklardan ayrılıyor. Mezar taşı da olmadığı için kime ve kaç yılına ait olduğu da bilinmiyor. Bazı mahalle sahalle sakinleri, mezardaki kişinin, şimdilerde çocuk parkı olarak kullanılan alanda evi bulunan 'Hakkı Dayı' dedikleri bir kişinin yakını olabileceği tahmininde bulunuyorlar. Mahallelilerin çoğu mezarın yanından her geçişlerinde durup dua okumayı ihmal etmiyor.

Mahalle sakinlerinden Muhammed Tüylüoğlu, 55 yıl önce geldiği mahallede ilk olarak dikkatini mezarın çektiğini ifade ederek "Ben buraya 1965 senesinde geldim, buradaydı. Buralarda ev ve yol yoktu. Caminin girişinde su vardı. Burada 3 tane ev vardı. O 3 ev buradan su alırdı. Bu adanın sahibinin halası mıdır, yengesi midir, babası mıdır ama bu adanın sahibinin mezarlık" diye konuştu.

Mezarla ilgili, sadece kendilerine çocuklukta anlatılan kadarını bildiğini belirten Tüylüoğlu, "Zamanında buralar sahipsizdi. Köylerdeki gibi mera şeklindeydi. Bu mezarı buraya gömdüler. Bizim çocukluğumuzda bize anlatılan bu. O gün bu mezarı buraya gömdüler. O gün bu gündür bu mezar burada" dedi. Tüylüoğlu, yıllarca bakımsız olan mezara Beyoğlu Belediyesi'nin sahip çıktığını, bugünkü konumuna getirildiğini anlattı.