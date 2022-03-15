Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi

15 Mart 2022 Salı, 13:15

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dik bir yokuşu çıkmayan isteyen 59 FJ 010 plakalı tehlikeli ve yanıcı madde yüklü kamyonetin sürücüsü Rıfat Sönmez, önündeki çöp kamyonu nedeniyle durdu.

Kamyonun ilerlemesinin ardından yeniden kalkış yapmak isteyen sürücünün idaresindeki kamyonet kaymaya başladı. Frenlerin tutmaması üzerine kontrolden çıkan kamyonet önce yol kenarındaki taşlara ardından da ağaca çarparak devrildi. Kasasındaki tehlikeli maddeler ise yola savruldu. Sürücü yan yatan kamyonetin içerisinde mahsur kalırken yardımına ise çevredeki esnaf koştu. Sürücü mahallinin kapısını açan esnaf, Sönmez’i bulunduğu yerden çıkarttı.



