Bingöl'de deprem anı kameralara böyle yansıdı

14 Haziran 2020 Pazar, 19:39

Kandilli Rasathanesi, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan AFAD depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.