Bingöl'de deprem anı kameralara böyle yansıdı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
Öte yandan AFAD depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.
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