Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem

14 Haziran 2020 Pazar, 17:34

Kandilli Rasathanesi, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan AFAD depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

1 ŞEHİT 9 YARALI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde 18 kişinin yaralandığını, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgeye bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, 20 ambulans, 12 UMKE aracı, bir mobil komuta aracı, bir acil müdahale ünitesi ve bir lojistik aracın sevk edildiği belirtildi.

Müdahale ve tarama faaliyetlerinin 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürüldüğü ifade edildi.

Yaralı sayısının Bingöl'de 14, Erzurum'da 4 olmak üzere toplam 18 olduğu bildirildi.

Deprem sonrasında ikisi 4 büyüklüğünün üzerinde toplam 45 artçı yaşandığı aktarıldı.

ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karlıova'da saat 17.24'te meydana gelen 5,7'lik depremin ardından saat 17.34'te 4,6, saat 18.09'da ise 4,7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Büyüklüğü 5,7'lik deprem yerin 8 kilometre, 4,6'lık deprem yerin 7,32 kilometre, 4,7 büyüklüğündeki deprem ise yerin 9,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir'' dedi.

Güncel durumu aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:

- Yedisu ilçesi elmalı köyünde bir ev, umurlu mezrasında ahırlar yıkılmış, can kaybı yok.

- Yedisu Dinarbey köyünde 1 ev yıkılmış, can kaybı bilgisi yok.

- Yayladere Güneşlik Karakolu'nda önemsiz sayılabilecek çatlak mevcut.

- Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı.

- AFAD, Jandarma ve UMKE Ekipleri sevk edildi.

- Köylerimizde tarama devam etmektedir.

- Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan valilerimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde deprem hissedildi ancak hasara yönelik ihbar yok.

- Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.

BİNGÖL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Bugün saat 17.24’te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar Köyünde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.