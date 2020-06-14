Bingöl'deki depremden ilk görüntüler! Büyük korku yaşandı
Bingöl Karlıova'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
Video Haberler
- Soylu depreme böyle yakalandı
- Bingöl'de deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Bingöl'deki depremden ilk görüntüler!
- Bingöl'de deprem! 1 korucu hayatını kaybetti, 18 yaralı
- Patlamanın ardından alevler içinde kalan kişi kamerada
- Karşılaştığı ayıyı gel oğlum diye çağırdı
- Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden kurtardı
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar