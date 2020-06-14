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Bingöl'deki depremden ilk görüntüler! Büyük korku yaşandı

Bingöl Karlıova'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2020 Pazar, 17:43


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