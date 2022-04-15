'Bir de ekonomi kötü diyorlar' diyen gencin şaşırdığı anlar!

15 Nisan 2022 Cuma, 17:01

Bir teknoloji mağazasında çekilen ve ekonominin geldiği hali gözler önüne seren video, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bilgisayar kasasının 2 bin 400 lira olduğunu gören ve "Bir de ekonomi kötü diyorlar ya" diyen genç, kasanın boş olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

O anların videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.