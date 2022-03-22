Bir zamanların belediye başkanı şimdinin çaycısı

22 Mart 2022 Salı, 13:44

Mihalıççık Belediyesi’nde işçi olarak çalıştıktan sonra 29 Mart 2009 seçimlerinde rekor oy ile belediye başkanı seçilen Ümit Güven, 5 yıl boyunca görevini sürdürdü. Bir sonraki seçimlerde partisi tarafından tekrar aday gösterilen Güven, yeterli oyu alamayınca koltuğunu devretti.



Sonraki süreçte 2008 yılında çıkarılan torba yasadan dolayı hak ettiği emekli maaşını ve tazminatını alamadığını söyleyen Güven, belediyeden ayrıldıktan sonra çeşitli işlerle uğraştığını dile getirdi.



