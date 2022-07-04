Birleşik Kamu-İş, enflasyon verilerini TÜİK önünde protesto etti: 'Bıktık!'

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerini protesto etti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “TÜİK’in yalanlarıyla hakkımızın yenilmesinden bıktık. TÜİK’e yalan söyleten bakanlardan bıktık! Sandıkta bunun hesabını AKP’ye sorarız” dedi.

ANKA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:31

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi memurlar, TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün TÜİK’in önünde protesto etti. 

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