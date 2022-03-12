Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü
Bitlis'te, yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan araçların üzerine çığ düştü, 7 araç hasar gördü.
Kar yağışının 4 gündür aralıklarla devam ettiği Bitlis'te kar yüksekliği kent merkezinde 1 metreyi aştı. Hüsrevpaşa mahallesinde gece yarısı sıralarında dağın yamacında bulunan Bitlis öğretmenevi bahçesine dağdan kopan çığ düştü.
O sırada öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan 7 araç, çığın altında kalarak hasar gördü. Büyük bir gürültüyle gelen çığın sesine uyanan araç sahipleri, kar altında kalan araçlarını çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. Olay yerine sevk edilen Bitlis Belediyesi'ne ait 2 İş makinesi ve AFAD ekipleri, araçları çıkarmak için çalışma yaptı.
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