Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü

12 Mart 2022 Cumartesi, 09:43

Kar yağışının 4 gündür aralıklarla devam ettiği Bitlis'te kar yüksekliği kent merkezinde 1 metreyi aştı. Hüsrevpaşa mahallesinde gece yarısı sıralarında dağın yamacında bulunan Bitlis öğretmenevi bahçesine dağdan kopan çığ düştü.

O sırada öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan 7 araç, çığın altında kalarak hasar gördü. Büyük bir gürültüyle gelen çığın sesine uyanan araç sahipleri, kar altında kalan araçlarını çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. Olay yerine sevk edilen Bitlis Belediyesi'ne ait 2 İş makinesi ve AFAD ekipleri, araçları çıkarmak için çalışma yaptı.



