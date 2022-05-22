Bodrum'da sezon açılıyor; plaj ücreti 10 bin euro, lahmacun ise 200 TL'ye kadar çıkıyor

22 Mayıs 2022 Pazar, 11:39

Yurttaş, ekonomik krizle boğuşmaya devam ederken, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da tatil yapmak ise yüksek fiyatlar nedeniyle neredeyse imkansız hale geldi.

Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin euroya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor.



