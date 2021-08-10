Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle de havadan alevlere müdahale ediliyor. Başta turistik mahalle Gümüşlük olmak üzere gökyüzünü kaplayan dumanlar ise ilçe genelinden görülüyor.
Dereköy Mahallesi'nin üst kısmında çıkan yangının şu an için yerleşim yerinde herhangi bir tehlike oluşturmadığı, bölgedeki arazinin çoğunlukla otluk alan olduğu belirtildi.
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