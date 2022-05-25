Bodrumspor finale yükseldi. Bayburt'taki maç kavga ile başladı, alkış ile tamamlandı

TFF 2’nci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bayburt İl Özel İdarespor ile Bodrumspor, Bayburt Genç Osman Stadı’nda karşılaştı. TFF 1’inci Lig’e yükselmek için mücadele eden ekiplerin karşılaşmasına taraftarlar ilgi gösterdi.

TEPKİ ÇEKEN KOREOGRAFİ

Zorlu karşılaşma için Bayburt İl Özel İdarespor taraftarlarının hazırladığı koreografi ise tepki çekti. Çizgi film karakteri He-Man’dan esinlenilen ve He-Man'in Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın kravatından çektiği, Karakaya ve Bodrumsporlu futbolcuların diz çökmüş halde temsil edildiği koreografi, tepkiler üzerine Karakaya’nın resmi kaldırılarak stadyumdaki tribünde uygulandı.