Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı

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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tünel, İstanbul istikametine kapatılırken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Kazanın meydana geldiği anın görüntüsü de ortaya çıktı.

DHA
19 Mart 2022 Cumartesi, 15:50

Bolu Dağı Tüneli içerisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Korkunç kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

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