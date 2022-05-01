Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

01 Mayıs 2022 Pazar, 11:19

Sağanak ve sis özellikle otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldığı için sürücüler dikkatli seyrediyor.

Karayolları ekipleri bölgede ring halinde görev yaparken, trafik polisleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, güzergahta trafik normal seyrinde ilerliyor.