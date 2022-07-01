Bolu'da su samurunun akıntıya karşı yüzmesi kamerada
Bolu'nun Seben ilçesindeki Aladağ Çay'ında akıntıya karşı yüzen su samuru görüntülendi.
Seben ilçesinde bulunan Aladağ Çayı'nın Seben Sanayi Sitesi yakınlarında su samuru görüldü. İlçe sakinlerinden Sefer Gökoğlu, çayda akıntıya karşı yüzen su samurunu videoya kaydetti. Su samurunun görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Görüntülerde su samurunun akıntıya karşı yüzerek, bir süre su altında kaldıktan sonra tekrar yüzeye çıkıp etrafa bakması yer aldı.
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