Bolu'da üniversiteli kadınlara 'böyle giyinemezsiniz' tacizi
Bolu’da Kardelen Meydanı’nda yolda yürüyen iki üniversite öğrencisi kadın, bir başka kadın tarafından "açık giyindikleri" iddiasıyla sözlü saldırıya uğradı.
Bolu şehir merkezinde bulunan Kardelen Meydanı’nda, yolda yürüyen iki kadın üniversite öğrencisi kıyafetleri nedeniyle sözlü saldırıya uğradı.
Yerel medya14.net isimli sitenin haberine göre dün akşam saatlerinde meydandan geçen bir kadın, iki üniversite öğrencisini "açık giyindikleri" iddiasıyla taciz etti.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülere göre kadın, öğrencileri “Anneniz babanız nerede? Anneniz, babanız burada olsaydı giyebilir miydiniz?" ifadeleriyle hedef aldı.
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