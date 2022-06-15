Bolu'da üniversiteli kadınlara 'böyle giyinemezsiniz' tacizi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:35

Bolu şehir merkezinde bulunan Kardelen Meydanı’nda, yolda yürüyen iki kadın üniversite öğrencisi kıyafetleri nedeniyle sözlü saldırıya uğradı.

Yerel medya14.net isimli sitenin haberine göre dün akşam saatlerinde meydandan geçen bir kadın, iki üniversite öğrencisini "açık giyindikleri" iddiasıyla taciz etti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülere göre kadın, öğrencileri “Anneniz babanız nerede? Anneniz, babanız burada olsaydı giyebilir miydiniz?" ifadeleriyle hedef aldı.