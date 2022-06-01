Bolu'da üretilen 5 milyon sazan balığı göllerle buluşacak

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:10

Bolu İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı Gölköy Su Üretim Tesisi'nde sazan üretimi yapılıyor. Bu kapsamda her yıl yapılan sağımların ilki gerçekleştirildi. İlk sağımda 50 adet anaç balığın yumurtaları salındı. Yumurtalar özel yöntemlerle erkek balıkların spermleriyle birleştirilerek çoğaltılması sağlanıyor. Yıl içinde 3 kez gerçekleştirilecek olan sağımlarla birlikte 5 milyon sazan balığı yavrusunun üretilmesi planlanıyor. Elde edilen yavru balıklar Bolu ve çevre illerdeki göllere salınarak av dönemlerinde amatör balık avcılığına açılacak.

Bolu İl Tarım Müdürü İzzet Murat, üretilen yavruların doğaya salındığını belirterek, 'Burada sazan yetiştiriciliği yapılıyor, üretiliyor bu yavrular da doğaya salınıyor. Bu sezonun ilk sağımını gerçekleştirdik. Bugün 50 tane anaç sağımı yapacağız. Bu yıl 3 tane sağım planlıyoruz. Muhtemelen 1'er hafta ara ile sağımlarımızı Haziran ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Planımız, toplam 3 sağımdan da 5 milyon yavru elde etmek. dedi.Balıkların Bolu ve çevre illerdeki göllere salınacağını belirten Murat, 5 milyon yavru sazan balığını belli bir süre burada büyüteceğiz. Doğaya, göletlere salınma olgunluğuna geldiğinde de öncelikle ilimizdeki; dere, gölet, barajlara ve yine bakanlığın bize bağladığı, balıklandırmak için planladığı çevre illerin göletlerine salınmak üzere il müdürlüklerine balıkları teslim edeceğiz. Yani ilimizdeki ve çevre illerin balıklandırılması için doğaya salmış olacağız. diye konuştu.Amaçlarının balık popülasyonunu artırmak ve amatör avcılığın yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirten Murat, 'Amatör avcılığın hem yaygınlaşması ve balık rezervlerinin artması, azalmaması sağlamak bu vesileyle de basit avcılıkla balık tüketimine insanları teşvik etmek' Buradan yakalanan balıklar da gıda, besin maddesi olarak kullanılıyor. Balık tüketiminin aslında yaygınlaştırmak bir anlamda. Balık etki gıdada kullanacağımız bir protein kaynağı. Bunu da vatandaşların proteinden faydalanması ve balık üretiminin yaygınlaşması, asıl amaç bu. 3 sağım yapıp bu yılki periyodumuzu tamamlamış olacağız. ifadelerini kullandı.