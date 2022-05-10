Borcunu taksitlendirme talebi reddedilince vergi dairesi önünde lastik yaktı

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Çaycuma Vergi Dairesi önünde bir yurttaş, vergi borcunun taksitlendirilmesi talebi reddedilince tepkisini kurumun önünde araba lastiği yakarak gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 12:40

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/borcunu-taksitlendirme-talebi-reddedilince-vergi-dairesi-onunde-lastik-yakti-1934536

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