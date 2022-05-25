Boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:06

Merkeze bağlı Köklüce köyü yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri, arazide sulama amaçlı yapılan boş havuzda 2 yavru domuz olduğunu fark etti. Komandolar durumu Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yavru domuzlar içine düştükleri boş havuzdan kurtarılarak doğaya salındı.

