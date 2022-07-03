Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp, kayınpederini öldürdü

Abone Ol google-news

Ankara'da Fatih K., boşanma aşamasında eşi Güleser K.'yı bıçakla yaralayıp, kayınpederi Gazi Akkaya'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 10:54

Olay, saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Güleser K., kısa süre önce babası Gazi Akkaya'nın evine yerleşti.

Haberin devamı

kayınpeder boşanma Ankara

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler