Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp, kayınpederini öldürdü
Ankara'da Fatih K., boşanma aşamasında eşi Güleser K.'yı bıçakla yaralayıp, kayınpederi Gazi Akkaya'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Güleser K., kısa süre önce babası Gazi Akkaya'nın evine yerleşti.
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