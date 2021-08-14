Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntü

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Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde insanların ve iş makinesinin sel sularından kaçtığı görülüyor. Selle birlikle çok sayıda iş yeri ve ev su altında kaldı. İşte selin Bozkurt mahallesine giriş anı...

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:14


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